РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС.

Решение связано с тем, что «Рубин» погасил долги перед Русланом Камболовым.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры решением Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин».

В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры», - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Таким образом, казанский клуб может регистрировать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна.