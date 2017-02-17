РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Такое
решение приняла палата по разрешению споров РФС.
Решение связано с тем, что «Рубин» погасил долги перед Русланом Камболовым.
«Удовлетворить заявление
МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов,
наложенного в качестве обеспечительной меры решением Палаты по разрешению
споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин».
В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г.
Казань решения Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу
Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию
новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной
меры», - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Таким образом, казанский
клуб может регистрировать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна.