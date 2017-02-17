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РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Источник:  РФСКомментарии

С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС.

Решение связано с тем, что «Рубин» погасил долги перед Русланом Камболовым.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры решением Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин».

 В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 23 декабря 2016 года по делу Камболов Р.А. – МАУ ФК «Рубин» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры», - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Таким образом, казанский клуб может регистрировать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

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