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«Ювентус» – «Палермо». Бонуччи проводит 300-й матч за «Юве»

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Палермо» стал юбилейным, 300-м для защитника хозяев Леонардо Бонуччи.

Как сообщает официальный твиттер «Юве», это 300-й матч Бонуччи за «Ювентус». Он перешел в команду из «Бари» в 2010 году и забил 19 мячей при восьми голевых передачах. 29-летний защитник вместе с командой пять раз стал чемпионом, дважды выиграл Кубок Италии и три раза – Суперкубок страны.

Матч

Ювентус - Палермо - 3:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Маркизио 13 (1:0). Дибала 40 (2:0). Игуаин 63 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Алвес, Бонуччи, Асамоа, Стураро (Куадрадо, 70), Хедира (Лемина, 46), Маркизио (Ринкон, 75), Игуаин, Дибала, Пьяца

Палермо: Посавец, Гольданига, Алеесами, Анджелкович, Рисполи, Чочев, Энрике, Яяло (Шуньич, 51), Шалаи (Эмбало, 71), Балог (Диаманти, 82), Несторовски

Предупреждения:

Маркизио, 37 - Гольданига, 4

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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