«Ювентус» – «Палермо». Бонуччи проводит 300-й матч за «Юве»
Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Палермо» стал юбилейным, 300-м для защитника хозяев Леонардо Бонуччи.
... E sono 3️⃣0️⃣0️⃣ in ⚪️⚫️ per @bonucci_leo19! 👏👏👏 #LB300 #JuvePalermo #FinoAllaFine pic.twitter.com/A0iYGuGpev— JuventusFC (@juventusfc) 17 февраля 2017 г.
Как сообщает официальный твиттер «Юве», это 300-й матч Бонуччи за «Ювентус». Он перешел в команду из «Бари» в 2010 году и забил 19 мячей при восьми голевых передачах. 29-летний защитник вместе с командой пять раз стал чемпионом, дважды выиграл Кубок Италии и три раза – Суперкубок страны.
Матч
Голы
Маркизио 13 (1:0). Дибала 40 (2:0). Игуаин 63 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Алвес, Бонуччи, Асамоа, Стураро (Куадрадо, 70), Хедира (Лемина, 46), Маркизио (Ринкон, 75), Игуаин, Дибала, Пьяца
Палермо: Посавец, Гольданига, Алеесами, Анджелкович, Рисполи, Чочев, Энрике, Яяло (Шуньич, 51), Шалаи (Эмбало, 71), Балог (Диаманти, 82), Несторовски
Предупреждения:
Маркизио, 37 - Гольданига, 4
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция