Роббен признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА назван игроком недели в Лиге чемпионов.
33-летний футболист в матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) провел на поле 88 минут и открыл счет шикарным ударом издали на 11-й минуте первого тайма. В активе голландца 38% голосов.
Вингер "Баварии" Арьен Роббен признан Лучшим игроком этой недели в #ЛигаЧемпионов. Браво! 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 февраля 2017 г.
📺 Как играл Роббен: https://t.co/iQMLVDvt8e pic.twitter.com/fxSPpCRO0A
Вторым стал французский форвард «Реала» Карим Бензема (24%). Замкнул тройку лидеров голкипер «Бенфики» Эдерсон (23%). Оставшиеся 15% у полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии.
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