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Роббен признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА назван игроком недели в Лиге чемпионов.

33-летний футболист в матче с лондонским «Арсеналом» (5:1) провел на поле 88 минут и открыл счет шикарным ударом издали на 11-й минуте первого тайма. В активе голландца 38% голосов. 

Вторым стал французский форвард «Реала» Карим Бензема (24%). Замкнул тройку лидеров голкипер «Бенфики» Эдерсон (23%). Оставшиеся 15% у полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии.

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