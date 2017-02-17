Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможно
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти
поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит
сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.
Напомним, что в середине недели «Бавария»
обыграла лондонский «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:1.
«Игра против «Арсенала» придала нам уверенности в своих силах. Конечно
мы хотели бы всегда играть так, как против «Арсенала». Но это невозможно.
Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против «Арсенала» всего два.
В матче против «Герты» будет другая игра. У нас было немного
времени для отдыха. У них хорошая команда, в первой половине сезона они
играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо
подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены. Возможно, завтра я
прибегну к ротации», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Герта» - «Бавария» состоится 18 февраля. Начало в 17:30 по
Москве.