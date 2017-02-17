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Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможно

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.

Напомним, что в середине недели «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:1.

«Игра против «Арсенала» придала нам уверенности в своих силах. Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против «Арсенала». Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против «Арсенала» всего два. 

В матче против «Герты» будет другая игра. У нас было немного времени для отдыха. У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены. Возможно, завтра я прибегну к ротации», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Герта» - «Бавария» состоится 18 февраля. Начало в 17:30 по Москве.

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