Хосеп Гвардиола: Габриэл Жезус пропустит два или три месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего Габриэла Жезуса.

«Операция прошла успешно. Теперь важно, чтобы восстановление шло хорошо. Габриэл вернется в команду, когда полностью восстановит игровую форму – в конце этого сезона или в следующем.

Мы все болеем за него и ждем его возвращения. По оценке специалистов, Габриэл пропустит два или три месяца. Кроме Жезуса и Гюндогана, все игроки в порядке», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, на 14-й минуте матча с «Борнмутом» в чемпионате Англии (2:0) Жезус был заменен из-за травмы. В текущем сезоне 19-летний бразилец провел пять матчей за «Сити» и забил три мяча при двух голевых передачах.