Хосеп Гвардиола: Габриэл Жезус пропустит два или три месяца
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп
Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего Габриэла Жезуса.
«Операция прошла успешно. Теперь
важно, чтобы восстановление шло хорошо. Габриэл вернется в команду, когда
полностью восстановит игровую форму – в конце этого сезона или в следующем.
Мы все болеем за него и ждем его возвращения. По оценке
специалистов, Габриэл пропустит два или три месяца. Кроме Жезуса и Гюндогана,
все игроки в порядке», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, на 14-й минуте матча с «Борнмутом» в чемпионате Англии (2:0) Жезус был заменен из-за травмы. В текущем сезоне 19-летний бразилец провел пять матчей за «Сити» и забил три мяча при двух голевых передачах.
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