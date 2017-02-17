Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Габриэл Жезус пропустит два или три месяца

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего Габриэла Жезуса.

«Операция прошла успешно. Теперь важно, чтобы восстановление шло хорошо. Габриэл вернется в команду, когда полностью восстановит игровую форму – в конце этого сезона или в следующем.

Мы все болеем за него и ждем его возвращения. По оценке специалистов, Габриэл пропустит два или три месяца. Кроме Жезуса и Гюндогана, все игроки в порядке», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, на 14-й минуте матча с «Борнмутом» в чемпионате Англии (2:0) Жезус был заменен из-за травмы. В текущем сезоне 19-летний бразилец провел пять матчей за «Сити» и забил три мяча при двух голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: Терри в порядке и готов сыграть с «Вулверхэмтоном»Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что единственной его проблемой перед матчем 1/8 финал Кубка Англии с «Вулверхэмтоном» остается проблема выбора основного состава.Антонио Конте: Уверен, что Коста хочет остаться в командеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Диего Косты.Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.Агент: Из Озила делают козла отпущения, это несправедливоАгент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут встал на защиту немецкого игрока, которого в последнее время много критикуют.Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матчГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем.Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матчеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебноеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на «Олд Траффорд» рассказал о впечатлениях от игры против своего родного брата Флорентена.«Арсенал» примет решение по Венгеру не ранее конца сезонаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер доработает текущий сезон до конца, после чего будет принято решение о его будущем. Об этом сообщают британские СМИ.Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитникБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает усиление атакующий линии «красных дьяволов» приоритетной задачей для руководства.Дарио Шимич: Перишич – игрок самого высокого класса, вижу его в «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник сборной Хорватии, «Интера», а также «Милана» Дарио Шимич выразил мнение, что его соотечественник Иван Перишич легко вписался бы в игру в «Манчестер Юнайтед».«Андерлехт» – «Зенит». На матче будут присутствовать скауты «Манчестер Сити», «Милана» и других клубовМатч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» посетят скауты из Англии, Германии, Испании и Италии.Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что его клиент планирует вернуться в Серию А.Рой Кин: «Арсенал» – команда без характера, в которой всего два достойных игрокаЭкс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре лондонского «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварии».Пол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаПол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.Майкл Оуэн: Забавно наблюдать, как все критикуют ОзилаБывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался об игре полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.Педро: Когда приезжаю в сборную Испании, остро ощущаю разницу между АПЛ и ПримеройПолузащитник «Челси» Педро Родригес, переехавший в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году, оценил свое положение в стане «синих», а также сравнил АПЛ с испанской Примерой.«Реал» нашел замену Пепе в «Манчестер Сити»Как сообщает TyCSports, мадридский «Реал» начал поиски замены Пепе, который, как ожидается, перейдет грядущим летом в китайский клуб.Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА перешла в «Манчестер Сити»Как сообщает официальный сайт «Манчестер Сити», лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА Карли Ллойд будет выступать в английской команде.Стивен Джеррард снова сыграет за «Ливерпуль»25 марта на стадионе «Энфилд Роуд» состоится благотворительный матч легенд между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».Диего Коста согласовал с «Челси» новый контрактТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте доволен выступлением нападающего «синих» Диего Косты.
Главные новости
Футбол
«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубль
Футбол
Франк Ачимпонг: Я могу играть еще сильнее, чем против «Зенита»
Футбол
Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги
Футбол
Хосеп Гвардиола: Габриэл Жезус пропустит два или три месяца
Футбол
Роббен признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол
«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили
Футбол
Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»
Хоккей
Глава словацкой Экстралиги: «Слован» должен перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ
Футбол
Презентация автобиографии Александра Кержакова состоится 21 февраля
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Габриэл
Габриэлвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости