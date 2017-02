Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги

«Байер» играет в гостях в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Счет в матче открыл поузащитник гостей Карим Беллараби, и этот гол стал юбилейным.

Гол Беллараби стал 50 000-м мячом, забитым в истории немецкой бундеслиги. На данный момент счет в матче 3:1 в пользу «Байера».

There it is! Karim Bellarabi scores the 50,000th goal in #Bundesliga history. #Bundesliga50K pic.twitter.com/VMu914sYpW

— ESPN FC (@ESPNFC) 17 февраля 2017 г.