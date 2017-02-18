Франк Ачимпонг: Я могу играть еще сильнее, чем против «Зенита»

Нападающий «Андерлехта» Франк Ачимпонг поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги чемпионов с «Зенитом».

- Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа прибавляет команде уверенности в преддверии самых ответственных матчей в ближайшие месяцы. Мои два гола? Это вполне нормально. Я могу играть еще лучше. По-прежнему далек от своих оптимальных кондиций.



Меня заменили во втором тайме в связи с тем, что есть риск усугубить травму колена. Когда я получаю шанс проявить себя, то должен показать миру, на что способен, - заявил Ачимпонг.

Напомним, Франк Ачимпонг забил два мяча в ворота Юрия Лодыгина и принес своей команде победу.

Ответная встреча состоится 23 февраля.