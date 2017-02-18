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Франк Ачимпонг: Я могу играть еще сильнее, чем против «Зенита»

Источник:  Voetbal InternationalКомментарии

Нападающий «Андерлехта» Франк Ачимпонг поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги чемпионов с «Зенитом».

- Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа прибавляет команде уверенности в преддверии самых ответственных матчей в ближайшие месяцы. Мои два гола? Это вполне нормально. Я могу играть еще лучше. По-прежнему далек от своих оптимальных кондиций.

Меня заменили во втором тайме в связи с тем, что есть риск усугубить травму колена. Когда я получаю шанс проявить себя, то должен показать миру, на что способен, - заявил Ачимпонг.

Напомним, Франк Ачимпонг забил два мяча в ворота Юрия Лодыгина и принес своей команде победу.

Ответная встреча состоится 23 февраля.

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция


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