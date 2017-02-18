Франк Ачимпонг: Я могу играть еще сильнее, чем против «Зенита»
Нападающий «Андерлехта» Франк Ачимпонг поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги чемпионов с «Зенитом».
- Матч получился фантастическим для наших болельщиков. Такая победа
прибавляет команде уверенности в преддверии самых ответственных матчей в ближайшие
месяцы. Мои два гола? Это вполне нормально. Я могу играть еще лучше. По-прежнему
далек от своих оптимальных кондиций.
Меня заменили во втором тайме в связи с тем, что есть риск усугубить травму колена. Когда я получаю шанс проявить себя, то должен показать миру, на что способен, - заявил Ачимпонг.
Напомним, Франк Ачимпонг забил два мяча в ворота Юрия Лодыгина и принес своей команде победу.
Ответная встреча состоится 23 февраля.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция