«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубль
Футболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
На 23-й минуте счет открыл полузащитник леверкузенцев Карим Беллараби, забивший 50 000-й гол в истории первой бундеслиги.
А затем дважды отличился мексиканский форвард «Байера» Хавьер Эрнандес.
Команда Рогера Шмидта поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, «Аугсбург» идет на 13-м месте.
Матч
Голы
Бельараби 24 (0:1). Эрнандес 40 (0:2). Кор 60 (1:2). Эрнандес 65 (1:3).
Состав
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Хинтереггер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Макс, Янкер, Кор (Ляйтнер, 88), Байер, Ку Чжа Чол, Бобадилья, Усами
Байер: Лено, Драгович, Хенрихс, Венделль, Едвай, Бендер (Арангис, 44), Брандт (Волланд, 60), Хавертц, Бельараби, Кампль, Эрнандес (Баумгартлингер, 67)
Предупреждения:
Макс, 45; Верхаг, 61; Кор, 87 - Венделль, 76
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
17 февраля 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция