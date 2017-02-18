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«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. 

На 23-й минуте счет открыл полузащитник леверкузенцев Карим Беллараби, забивший 50 000-й гол в истории первой бундеслиги

А затем дважды отличился мексиканский форвард «Байера» Хавьер Эрнандес.

Команда Рогера Шмидта поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, «Аугсбург» идет на 13-м месте.

Матч

Аугсбург - Байер - 1:3 (0:2)

Голы

Бельараби 24 (0:1). Эрнандес 40 (0:2). Кор 60 (1:2). Эрнандес 65 (1:3).

Состав

Аугсбург: Хитц, Верхаг, Хинтереггер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Макс, Янкер, Кор (Ляйтнер, 88), Байер, Ку Чжа Чол, Бобадилья, Усами

Байер: Лено, Драгович, Хенрихс, Венделль, Едвай, Бендер (Арангис, 44), Брандт (Волланд, 60), Хавертц, Бельараби, Кампль, Эрнандес (Баумгартлингер, 67)

Предупреждения:

Макс, 45; Верхаг, 61; Кор, 87 - Венделль, 76

Судья:

Харм Осмерс (Германия)

Место и дата

17 февраля 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция


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