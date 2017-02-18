«Ювентус» разгромил «Палермо», Дибала оформил дубль
Туринский «Ювентус» уверенно переиграл «Палермо» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Голами в составе «Старой синьоры» отметились Клаудио Маркизио, Гонсало Игуаин, а Пауло Дибала оформил дубль.
Действующие чемпионы Италии уверенно лидируют в турнирной таблицы, опережая «Рому» на десять очков.
25 февраля «Ювентус» на своем поле сразится с «Эмполи».
Матч
Голы
Маркизио 13 (1:0). Дибала 40 (2:0). Игуаин 63 (3:0). Дибала 89 (4:0). Чочев 90 (4:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Алвес, Бонуччи, Хедира (Лемина, 46), Стураро (Куадрадо, 70), Асамоа, Маркизио (Ринкон, 75), Дибала, Игуаин, Пьяца
Палермо: Посавец, Гольданига, Алеесами, Анджелкович, Рисполи, Шалаи (Эмбало, 71), Яяло (Шуньич, 51), Чочев, Энрике, Несторовски, Балог (Диаманти, 82)
Предупреждения:
Маркизио, 37 - Гольданига, 4
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция