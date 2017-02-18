«Монако» потерял очки во встрече с «Бастией»
Лидер чемпионата Франции по футболу «Монако» сыграл вничью с корсиканской «Бастией» (1:1) в матче 26-го тура.
На гол Абдулайе Садио Диалло точным ударом отметил Бернарду Силва.
«Монако» опережает в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» на 4 очка, но у парижан остается один матч в запасе.
«Бастия» по-прежнему находится в зоне вылета (19-е место).
21 февраля монегаски сыграют на выезде с «Манчестер Сити» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Диалло 19 (1:0). Силва 52 (1:1).
Состав
Бастия: Лека, Маранж, Джику, Бенгтссон, Эль-Каутари, Кулибали, Онианк, Даник (Нангис, 83), Кейта, Мустефа, Диалло (Нгандо, 74)
Монако: Субашич, Туре (Дирар, 80), Менди, Глик, Эмерсон, Силва, Бакайоко (Фабиньо, 46), Лемар, Моутинью, Жермен (Мбаппе, 71), Фалькао
Предупреждения:
Нангис, 89 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
17 февраля 22:45, Арман Сезари, Онлайн-трансляция