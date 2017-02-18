«Монако» потерял очки во встрече с «Бастией»

Лидер чемпионата Франции по футболу «Монако» сыграл вничью с корсиканской «Бастией» (1:1) в матче 26-го тура.

На гол Абдулайе Садио Диалло точным ударом отметил Бернарду Силва.

«Монако» опережает в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» на 4 очка, но у парижан остается один матч в запасе.

«Бастия» по-прежнему находится в зоне вылета (19-е место).

21 февраля монегаски сыграют на выезде с «Манчестер Сити» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.



