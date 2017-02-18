Дальмайер сможет принять участие в воскресном масс-старте

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сможет выступить в заключительной гонке чемпионата мира, несмотря на определенные проблемы со здоровьем.

Напомним, Лаура уже дважды не смогла прийти на официальные пресс-конференции - после выигранной в среду индивидуальной гонки и по итогам пятничной эстафеты. В обоих случаях спортсменке после финиша было диагностировано пониженное артериальное давление.

Однако, по словам пресс-атташе сборной Германии Штефана Шварцбаха, состояние Дальмайер позволит ей принять участие в гонке с общего старта.

Отметим, что в Хохфильцене Лаура Дальмайер выиграла уже четыре золотые и одну серебряную медаль.



