«Спартак» интересуется 22-летним нападающим белградского «Партизана»
Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спортски Журнал».
По данным источника, лидер чемпионата России может заплатить за 22-летнего
сербского форварда 2,5 миллиона евро. При этом «Партизан» не планирует расставаться с
игроком нынешней зимой.
Урош Джюрджевич ранее выступал за голландский «Витесс» и итальянский «Палермо». В нынешнем сезоне чемпионата Сербии он провел 14 матчей и забил 9 мячей.
«Спартак» после 17 туров опережает в турнирной таблице РФПЛ «Зенит» на пять очков.
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