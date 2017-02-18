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«Спартак» интересуется 22-летним нападающим белградского «Партизана»

Источник:  «Спортски журнал»Комментарии

Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спортски Журнал».

По данным источника, лидер чемпионата России может заплатить за 22-летнего сербского форварда 2,5 миллиона евро. При этом «Партизан» не планирует расставаться с игроком нынешней зимой.

Урош Джюрджевич ранее выступал за голландский «Витесс» и итальянский «Палермо». В нынешнем сезоне чемпионата Сербии он провел 14 матчей и забил 9 мячей. 

«Спартак» после 17 туров опережает в турнирной таблице РФПЛ «Зенит» на пять очков.


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