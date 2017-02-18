Митрион оказался тяжелее Емельяненко на 9,5 килограмма (видео)
В Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет поединок российского тяжеловеса Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.
По итогам взвешивания 40-летний Емельяненко показал 107,1 кг, а его соперник — 116,6 кг. Бой состоится в ночь с 18 на 19 февраля.
Bellator 172. Результаты взвешивания (в фунтах):
Федор Емельяненко (236) — Мэтт Митрион (257,5)
Джош Томсон (155,2) — Патрики Фрейре (155,9)
Шейх Конго (241,6) — Оли Томпсон (230,7)
Брук Майо (126) — Вета Артеага (126)
Джош Кощчек (169,9) — Маурисио Алонсо (169,5)
Анатолий Токов (184,9) — Франсиско Франс (187,3).
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