Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг - через три

Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможно

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.