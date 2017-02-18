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Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг - через три

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Французский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».

По словам главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти, Рибери сможет помочь команде уже в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга», который состоится 25 февраля.

А центральный защитник Жером Боатенг сможет приступить к тренировкам в общей группе через три недели.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.

Сегодня мюнхенцы сыграют на выезде с берлинской «Гертой» в рамках национального первенства.

Матч

Герта - Бавария

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция


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