Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг - через три
Французский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».
По словам главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти, Рибери сможет помочь команде уже в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга», который состоится 25 февраля.
.@MrAncelotti zu den Verletzten: "Franck #Ribèry ist vielleicht für #HSVFCB wieder bereit. @JB17Official braucht noch 3 Wochen." #FCBPK pic.twitter.com/Y3O7V9hmwZ— FC Bayern München (@FCBayern) 17 февраля 2017 г.
А центральный защитник Жером Боатенг сможет приступить к тренировкам в общей группе через три недели.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.
Сегодня мюнхенцы сыграют на выезде с берлинской «Гертой» в рамках национального первенства.
Матч
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция