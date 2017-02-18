Братья Бе разбили игрушечную голову Мартена Фуркада в преддверии эстафеты (видео)
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе оригинально готовятся к эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад набил куклу в виде увеличенной модели собственной головы шоколадными медалями.
После этого Тарьей и Йоханнес, вооружившись бейсбольными битами, разбили ее и извлекли содержимое.
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Напомним, 18 февраля в Хохфильцене состоится мужская эстафетная гонка. Мартен Фуркад и Йоханнес Бе сразятся на заключительном, четвертом этапе с Антоном Шипулиным и Симоном Шемппом.
Днем ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу одержали немецкие биатлонистки: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Вторыми стали украинки, а третьими - француженки.
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