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Братья Бе разбили игрушечную голову Мартена Фуркада в преддверии эстафеты (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TV2Комментарии

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе оригинально готовятся к эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. 

Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад набил куклу в виде увеличенной модели собственной головы шоколадными медалями.

После этого Тарьей и Йоханнес, вооружившись бейсбольными битами, разбили ее и извлекли содержимое.

ВИДЕО

Напомним, 18 февраля в Хохфильцене состоится мужская эстафетная гонка. Мартен Фуркад и Йоханнес Бе сразятся на заключительном, четвертом этапе с Антоном Шипулиным и Симоном Шемппом.

Днем ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу одержали немецкие биатлонистки: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Вторыми стали украинки, а третьими - француженки.



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