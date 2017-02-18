Хосеп Гвардиола: Я никогда не вернусь на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил возможность своего возвращения на аналогичный пост в «Барселону».

- Никогда не вернусь в «Барселону» на пост главного тренера. Мое время там уже прошло. Может ли Месси перейти в «Манчестер Сити»? Я неоднократно говорил о том, что хочу, чтобы он завершил карьеру в Каталонии, - заявил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси после разгрома «Барселоны» в Париже (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов призвал Хосепа Гвардиолу обдумать свое возвращение в клуб.

Под его руководством каталонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов и трижды - чемпионат Испании.

