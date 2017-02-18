Швед летом может заменить Теодосича в ЦСКА

По информации Федерального агентства новостей, ЦСКА планирует вернуть в команду защитника Алексея Шведа, ныне выступающего за «Химки».

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Химками» в 2015 году после трех сезонов выступлений за клубы Национальной баскетбольной ассоциации.

С 2005 по 2012 Швед защищал цвета ЦСКА, в составе которого по итогам сезона 2010/11 стал самым прогрессирующим игроком чемпионата России.

Ранее сообщалось, что армейцы не планируют расставаться с разыгрывающим сборной Сербии Милошем Теодосичем, которому предложен новый контракт. Однако настойчивый интерес к игроку проявляет клуб НБА «Денвер Наггетс».

