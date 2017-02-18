Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Швед летом может заменить Теодосича в ЦСКА

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

По информации Федерального агентства новостей, ЦСКА планирует вернуть в команду защитника Алексея Шведа, ныне выступающего за «Химки».

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Химками» в 2015 году после трех сезонов выступлений за клубы Национальной баскетбольной ассоциации.

С 2005 по 2012 Швед защищал цвета ЦСКА, в составе которого по итогам сезона 2010/11 стал самым прогрессирующим игроком чемпионата России.

Ранее сообщалось, что армейцы не планируют расставаться с разыгрывающим сборной Сербии Милошем Теодосичем, которому предложен новый контракт. Однако настойчивый интерес к игроку проявляет клуб НБА «Денвер Наггетс».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гомельский: В матче с «Зенитом» армейцы потеряли уверенность в себеВладимир Гомельский: В матче с «Зенитом» армейцы потеряли уверенность в себеОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» (77:90) в матче Единой лиги ВТБ.«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКАПосле петербургского «Матча звезд» осталась целая команда недовольных, а лучший игрок уехал не на УАЗе, а в клубном автобусе.Василий Карасев: Победой над ЦСКА показали городу и руководству, что можем игратьГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).Димитрис Итудис: Весь матч против ЦСКА «Зенит» играл успешнее и заслужил победуГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче Единой Лиги ВТБ (77:90).Янис Тимма: Игроков «Зенита» дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо былоФорвард «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).«Зенит» впервые в своей истории обыграл ЦСКА, Маркович набрал 19 очковВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл ЦСКА со счетом 90:77 (21:16, 29:19, 25:17, 15:25).«Зенит» – ЦСКА. Как это былоСегодня, 16 февраля в рамках Единой Лиги ВТБ «Зенит» сыграет с ЦСКА.Василий Карасев: «Зенит» хочет взять реванш у ЦСКА за разгром в МосквеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБАРазыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может подписать новый контракт с ЦСКА.Мозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБАМозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБАТри пропущенных Мозговым матча, удивительный рекорд Грина и слухи о возможном переезде в «Денвер» Теодосича.«Денвер» претендует на Теодосича«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.Воронцевич – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБСамым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В награду он получил автомобиль УАЗ «Патриот».Димитрис Итудис согласился возглавить сборную ГрецииГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис согласился стать наставником сборной Греции, сообщает SDNA.Владимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивированВладимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивированОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» (102:80) в матче Евролиги.Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утраФуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Семен Антонов: В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА показал хорошую игру на протяжении всех 40 минутФорвард ЦСКА Семен Антонов подвел итоги матча с белградской «Црвеной Звездой» в матче регулярного сезона Евролиги.Димитрис Итудис: ЦСКА победил одну из лучших команд Евролиги за счет цифр и желанияГлавный тренер московского ЦСКА Димитрий Итудис прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги«Потушили» звезду. Все о матче ЦСКА с сербским клубом«Потушили» звезду. Все о матче ЦСКА с сербским клубомСтоличные армейцы взяли реванш у «Црвены Звезды» за поражение в первом круге регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге, де Коло – лучший игрок матчаБаскетболисты московского ЦСКА в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение сербской «Црвене Звезде».ЦСКА – «Црвена Звезда» - 102:80. Как это былоСегодня, 9 февраля в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Коламбус» - «Питтсбург» и другие матчи
Футбол
Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля
MMA
Все билеты на бой Емельяненко - Митрион проданы
Баскетбол
Швед летом может заменить Теодосича в ЦСКА
Футбол
Хосеп Гвардиола: Я никогда не вернусь на пост главного тренера «Барселоны»
Биатлон
Братья Бе разбили игрушечную голову Мартена Фуркада в преддверии эстафеты (видео)
Футбол
Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг - через три
MMA
Митрион оказался тяжелее Емельяненко на 9,5 килограмма (видео)
Футбол
«Спартак» интересуется 22-летним нападающим белградского «Партизана»
Биатлон
Дальмайер сможет принять участие в воскресном масс-старте
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Милош Теодосич
Милош Теодосичвсе новости
Алексей Швед
Алексей Шведвсе новости