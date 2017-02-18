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Все билеты на бой Емельяненко - Митрион проданы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Все билеты на бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона реализованы, сообщает агентство ТАСС.

На вечере Bellator в Сан-Хосе ожидается более 10 000 болельщиков.

Стоимость билетов на бой Емельяненко - Митрион варьировалась от тридцати двух до тысячи долларов.

По итогам церемонии взвешивания 40-летний Емельяненко показал 107,1 кг, а его соперник — 116,6 кг. Бой состоится в ночь с 18 на 19 февраля.

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