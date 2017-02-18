Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.
Руководство «Манчестер Юнайтед» может принять предложение о трансфере
нападающего от китайского клуба до конца текущего месяца, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32
миллиона фунтов стерлингов в год. Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.
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