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Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

Источник:  The TelegraphКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

Руководство «Манчестер Юнайтед» может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба до конца текущего месяца, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов стерлингов в год. Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.

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