Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков в карьере, но этот - первый в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Сен-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.