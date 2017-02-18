Гендиректор «Днепра»: Вариант с возвращением Зозули в наш клуб не исключен

Гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули.

- Такой вариант не исключен. Но, как мне подсказывает опыт, наши футбольные инстанции настолько консервативны, что сами боятся таких прецедентов.

ФИФА или УЕФА будут однозначно отслеживать возможное решение ФФУ с точки зрения правомерности и невозможности повторения таких прецедентов в дальнейшем. Ситуация сложная и запутанная. Не могу предсказать, как она разрешится, — рассказал Стеценко.

Напомним, в зимнее трансферное окно сорвался переход украинского футболиста в «Райо Вальекано». Его заблокировали фанаты «пчел», обвинившие Зозулю в агрессивном национализме.

Роман играл за «Днепр» в 2011 - 2016 годах.