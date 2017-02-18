«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский отразил 38 бросков
Хоккеисты «Коламбуса» переиграли «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата Хоккеисты «Коламбуса» переиграли «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Пингвинов» результативной передачей отметился Евгений Малкин.
А голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 38 бросков по своим воротами из 39. Победную шайбу в овертайме забросил американский форвард «Блю Джекетс» Брэндон Дубински.
«Коламбус», идущий на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, сократил свое отставание от «Питтсбурга» до одного очка.
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