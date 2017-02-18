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Чемпион Румынии 2011 года «Оцелул» признан банкротом, имущество и трофеи клуба уйдут с молотка

Источник:  Dolce SportКомментарии

Румынский футбольный клуб «Оцелул» из города Галац объявлен банкротом. 

Все имущество клуба будет распродано на аукционе, который состоится 23 февраля в одном из отелей Манчестера.

На аукционе будут представлены завоеванные командной трофеи, атрибутика, символика и футболки игроков. Самым дорогим лотом (начальная цена - 9 000 евро) станет пакет всех трофеев «Оцелула», среди которых не только чемпионский кубок за 2011 год, но и Суперкубок Румынии того же сезона.

Стартовая цена футболок, в которых игроки «Оцелула» играли в Лиге чемпионов-2011/12, составит 50 евро. 

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