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День в истории. Андрею Кириленко - 36!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Андрею Кириленко - 36!

Сегодня исполняется 36 лет президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко.

Андрей Кириленко родился 18 февраля 1981 года в Ижевске. 

Его мать, Ольга Кириленко, занималась баскетболом и выступала за женские команды «Буревестник», «Спартак», «Серп и молот» и «Скороход».

В детстве Андрей серьезно увлекался футболом, гандболом и плаванием. В январе 2007 года он дебютировал в основном составе питерского баскетбольного клуба «Спартак». А летом 1998 г. перешел в ЦСКА.

В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом России и двукратным победителем Единой лиги ВТБ. В 2001 - 2014 годах Кириленко играл в НБА за «Юту», «Миннесоту» и «Бруклин». В 2004 году он принял участие в «Матче всех звезд» Национальной баскетбольной ассоциации.

В составе сборной России Андрей стал чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером олимпийского турнира в Лондоне (2012).

25 августа 2015 года Кириленко был избран президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).


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