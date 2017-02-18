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Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы. 

1. Уже завтра в Сан-Хосе свой очередной поединок проведет легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко. Его оппонентом на турнире Bellator будет американец Мэтт Митрион

2. На официальной церемонии взвешивания 40-летний «Последний император» оказался почти на 10 килограммов легче соперника.

3. А все билеты на предстоящее событие в Калифорнии уже распроданы.

4. На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня состоится мужская эстафета. За Россию побегут Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. А накануне женскую эстафетную гонку выиграла сборная Германии. 23-летняя Лаура Дальмайер завоевала уже четвертое золото на этом турнире. Несмотря на усталость и пониженное давление, она планирует побороться за награду и в воскресном масс-старте.

5. В преддверии сегодняшней гонки норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе уже нанесли чувствительные удары по лидеру французской команды и всего пелотона Мартену Фуркаду.

6. По информации сербских СМИ, московский «Спартак» в зимнее окно планирует усилить линию атаки 22-летним нападающим белградского «Партизана».

7. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается возвращаться в «Барселону», как бы об этом ни мечтал Лионель Месси.

8. А вот давно ожидаемый переход форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в один из китайских клубов, похоже, уже не за горами.

9. ЦСКА будущим летом может провести звездную рокировку. В случае, если сербский разыгрывающий Милош Теодосич все же решит попробовать свои силы в НБА, ему на смену может прийти один из лидеров сборной России Алексей Швед, ныне защищающий цвета «Химок».

10. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал 38 сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Тем самым он обеспечил своей команде победу в битве с действующим обладателем Кубка Стэнли.

Именинники дня: Сегодня юбилей отмечает легендарный итальянский форвард 1990-х Роберто Баджо. Также день рождения празднует самый известный российский баскетболист 21 века Андрей Кириленко.

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