Хосеп Гвардиола: Агуэро? Трудно не только ему, но и всем, кто не выходит в основе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал
ситуацию с Серхио Агуэро. Аргентинский форвард в последних трех матчах
оставался в запасе, уступив место в стартовом составе Габриэлу Жезусу.
«Трудно всем игрокам,
которые вынуждены пропускать матчи: не только Серхио, но Ихеначо и Нолито
приходится ждать возможности выступить в основе. Агуэро вступил в игру в конце матча со «Суонси
Сити» и заменил травмированного Жезуса в поединке с «Борнмутом», боролся за
наши победы и забил гол.
Я не жду того, что Габриэл
будет играть так, как Серхио или наоборот. У каждого игрока есть свои сильные
стороны, но с двумя нападающими такого уровня наша команда стала сильнее», -
цитирует Гвардиолу официальный «Манчестер Сити».
Напомним, что Жезус
получил травму и пропустит от двух до трех месяцев.