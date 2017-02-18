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Хосеп Гвардиола: Агуэро? Трудно не только ему, но и всем, кто не выходит в основе

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с Серхио Агуэро. Аргентинский форвард в последних трех матчах оставался в запасе, уступив место в стартовом составе Габриэлу Жезусу.

«Трудно всем игрокам, которые вынуждены пропускать матчи: не только Серхио, но Ихеначо и Нолито приходится ждать возможности выступить в основе.  Агуэро вступил в игру в конце матча со «Суонси Сити» и заменил травмированного Жезуса в поединке с «Борнмутом», боролся за наши победы и забил гол.

Я не жду того, что Габриэл будет играть так, как Серхио или наоборот. У каждого игрока есть свои сильные стороны, но с двумя нападающими такого уровня наша команда стала сильнее», - цитирует Гвардиолу официальный «Манчестер Сити».

Напомним, что Жезус получил травму и пропустит от двух до трех месяцев.

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