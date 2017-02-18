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Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов мало

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.

Команда проиграла четыре из пяти матчей в новом году и ввиду этого опустилась с третьего на шестое место турнирной таблицы.

«Если мы сможем взять одно очко, то, возможно, сможет выбраться из этого положения. «Бавария»? Если у них выдается хороший день, то у соперника шансов мало»,- цитирует Дардаи официальный сайт «Баварии».

Матч в Берлине состоится сегодня и начнется в 17:30 по Москве.

Матч

Герта - Бавария

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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