Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов мало
Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями
от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре
чемпионата Германии.
Команда проиграла четыре из пяти матчей в новом году и ввиду
этого опустилась с третьего на шестое место турнирной таблицы.
«Если мы сможем взять одно очко, то, возможно, сможет выбраться
из этого положения. «Бавария»? Если у них выдается хороший день, то у
соперника шансов мало»,- цитирует Дардаи официальный сайт «Баварии».
Матч в Берлине состоится сегодня и начнется в 17:30 по Москве.
Матч
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
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