Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов мало

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.

Команда проиграла четыре из пяти матчей в новом году и ввиду этого опустилась с третьего на шестое место турнирной таблицы.

«Если мы сможем взять одно очко, то, возможно, сможет выбраться из этого положения. «Бавария»? Если у них выдается хороший день, то у соперника шансов мало»,- цитирует Дардаи официальный сайт «Баварии».

Матч в Берлине состоится сегодня и начнется в 17:30 по Москве.