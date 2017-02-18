Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезоне

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.

На домашнем стадионе «Кельн» в нынешнем сезоне не проиграл ни разу.

«Мы хотим нанести им первое поражение. Кельнцы очень сильны на контратаках, мы должны быть осторожны. Посмотрим как парни восстановятся после матча в Салониках (против ПАОКа в Лиге Европы). Желудочная инфекция вывела Бенталеба из строя. Но к воскресенью он должен быть готов на сто процентов. Набиль, естественно, кандидат в стартовый состав.

Нужно будет найти правильный баланс. В данный момент у меня сложилось впечатление, что парни находятся в хорошей физической форме и не испытывают проблем с тем, чтобы играть каждые три, четыре дня. В прошлых матчах мы всегда выбирали правильный стартовый состав»,- цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Кельн» - «Шальке» состоится 19 февраля. Начало в 19:30 по Москве.