Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезоне

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.

На домашнем стадионе «Кельн» в нынешнем сезоне не проиграл ни разу.

«Мы хотим нанести им первое поражение.  Кельнцы очень сильны на контратаках, мы должны быть осторожны. Посмотрим как парни восстановятся после матча в Салониках (против ПАОКа в Лиге Европы). Желудочная инфекция вывела Бенталеба из строя. Но к воскресенью он должен быть готов на сто процентов. Набиль, естественно, кандидат в стартовый состав.

Нужно будет найти правильный баланс. В данный момент у меня сложилось впечатление, что парни находятся в хорошей физической форме и не испытывают проблем с тем, чтобы играть каждые три, четыре дня. В прошлых матчах мы всегда выбирали правильный стартовый состав»,- цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Кельн» - «Шальке» состоится 19 февраля. Начало в 19:30 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов малоГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Бундеслига. 21-й тур. «Аугсбург» уступил «Байеру», «Герта» - «Бавария» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг - через триФранцузский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубльФутболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги«Байер» играет в гостях в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Счет в матче открыл поузащитник гостей Карим Беллараби, и этот гол стал юбилейным.Карло Анчелотти: Мы хотели бы всегда играть, как против «Арсенала», но это невозможноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Герты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Хунтелар забил 50-й гол в еврокубкахФорвард «Шальке» Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для 33-летнего голландца 50-м в еврокубках.Карл-Хайнц Румменигге: Заменить Лама в составе «Баварии» сможет КиммихПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что может стать преемником капитана команды Филиппа Лама на позиции правого защитника.Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откосБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак оценил ситуацию Марио Гетце в дортмундской «Боруссии».Луиш Фигу: Гетце – лучший немецкий футболист, он мне очень нравитсяБывший полузащитник мадридского «Реала», «Барселоны» и сборной Португалии Луиш Фигу рассказал о своем отношении к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.Артуро Видаль: Я провел три замечательных сезона у Конте, но у меня нет причин покидать «Баварию»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль исключил свой переход в «Челси». Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте, знакомый с игроком по работе в «Ювентусе», хочет, чтобы лондонский клуб приобрел чилийца грядущим летом.Мануэль Нойер: У Гвардиолы по-прежнему есть мой номер, но он не звонилГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что не контактировал с представителями «Манчестер Сити».Нойер может стать капитаном «Баварии» после ухода ЛамаСамым вероятным преемником Филиппа Лама на посту капитана «Баварии» является голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардовБывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом таймеФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом»35-летний полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».Мануэль Нойер: Соперники по чемпионату Германии стали играть против «Баварии» куда увереннееГолкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер оценил игру своей команды под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти, который возглавил немецкий клуб минувшим летом.Тухель не взял Гетце в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».Томас Тухель: «Бавария» Гвардиолы не доставляла удовольствия футбольным романтикамГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель высказался о работе Хосепа Гвардиолы с мюнхенской «Баварией».Хосеп Гвардиола: Лам – один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работатьБывший наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, который ныне работает с «Манчестер Сити», прокомментировал решение Филиппа Лама завершить профессиональную карьеру.
Главные новости
Футбол
Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра
Хоккей
НХЛ. «Колорадо» обыграл «Каролину», «Анахайм» - «Флорида» и другие матчи
Баскетбол
Сборная мира обыграла сборную США в матче восходящих звезд НБА
Хоккей
Малкин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ
Хоккей
Гол Ягра помог «Флориде» обыграть «Анахайм»
Баскетбол
День в истории. Андрею Кириленко - 36!
Футбол
Чемпион Румынии 2011 года «Оцелул» признан банкротом, имущество и трофеи клуба уйдут с молотка
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский отразил 38 бросков
Футбол
День в истории. Роберто Баджо - 50!
Футбол
Гендиректор «Днепра»: Вариант с возвращением Зозули в наш клуб не исключен
все новости
Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости