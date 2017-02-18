Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезоне
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от
матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре
чемпионата Германии.
На домашнем стадионе «Кельн» в нынешнем сезоне не проиграл ни
разу.
«Мы хотим нанести им
первое поражение. Кельнцы
очень сильны на контратаках, мы должны быть осторожны. Посмотрим как
парни восстановятся после матча в Салониках (против ПАОКа в Лиге Европы).
Желудочная инфекция вывела Бенталеба из строя. Но к воскресенью он должен быть
готов на сто процентов. Набиль, естественно, кандидат в стартовый состав.
Нужно будет найти
правильный баланс. В данный момент у меня сложилось впечатление, что парни
находятся в хорошей физической форме и не испытывают проблем с тем, чтобы
играть каждые три, четыре дня. В прошлых матчах мы всегда выбирали правильный
стартовый состав»,- цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Матч «Кельн» - «Шальке»
состоится 19 февраля. Начало в 19:30 по Москве.