Гол Ягра помог «Флориде» обыграть «Анахайм»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Флоридой» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча - 4:1 в пользу «Флориды».
В составе победителей один
из голов в активе 45-летнего чешского нападающего Яромира Ягра. Также
отличились Колтон Севьюр, Аарон Экблад и Дерек Маккензи. У «Анахайма» гол в
активе Эндрю Кольяно.
«Флорида» набрала 62 очка
и занимает десятое место на Востоке. У «Анахайма» 70 очков и пятое место на
Западе.
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