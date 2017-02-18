Гол Ягра помог «Флориде» обыграть «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Флоридой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу «Флориды».

В составе победителей один из голов в активе 45-летнего чешского нападающего Яромира Ягра. Также отличились Колтон Севьюр, Аарон Экблад и Дерек Маккензи. У «Анахайма» гол в активе Эндрю Кольяно.

«Флорида» набрала 62 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Анахайма» 70 очков и пятое место на Западе.

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