Леонарду Жардим: Мы плохо начали матч с «Бастией»
Главный тренер «Монако»
Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Бастии». Матч 26-го
тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:1.
«Мы плохо начали матч.
Соперник выигрывал единоборства у нас в первом тайме. Во втором тайме мы
изменили стиль игры и сыграли лучше, мы создавали моменты. Сегодня мы потеряли
два очка, но продолжаем лидировать в чемпионате Франции. Теперь нам нужно
восстановиться и подготовиться к матчу с «Манчестер Сити» во вторник (в Лиге
чемпионов)», - цитирует Жардима официальный твиттер «Монако».
«Монако» опережает в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» на четыре очка, но у парижан остается один матч в запасе. «Бастия» по-прежнему находится в зоне вылета (19-е место).
21 февраля монегаски сыграют на выезде с «Манчестер Сити» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Диалло 19 (1:0). Силва 52 (1:1).
Состав
Бастия: Лека, Маранж, Джику, Бенгтссон, Эль-Каутари, Кулибали, Онианк, Даник (Нангис, 83), Кейта, Мустефа, Диалло (Нгандо, 74)
Монако: Субашич, Туре (Дирар, 80), Менди, Глик, Эмерсон, Силва, Бакайоко (Фабиньо, 46), Лемар, Моутинью, Жермен (Мбаппе, 71), Фалькао
Предупреждения:
Нангис, 89 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
17 февраля 22:45, Арман Сезари, Онлайн-трансляция