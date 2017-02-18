Леонарду Жардим: Мы плохо начали матч с «Бастией»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Бастии». Матч 26-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:1.



«Мы плохо начали матч. Соперник выигрывал единоборства у нас в первом тайме. Во втором тайме мы изменили стиль игры и сыграли лучше, мы создавали моменты. Сегодня мы потеряли два очка, но продолжаем лидировать в чемпионате Франции. Теперь нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Манчестер Сити» во вторник (в Лиге чемпионов)», - цитирует Жардима официальный твиттер «Монако».

«Монако» опережает в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» на четыре очка, но у парижан остается один матч в запасе. «Бастия» по-прежнему находится в зоне вылета (19-е место).

21 февраля монегаски сыграют на выезде с «Манчестер Сити» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.