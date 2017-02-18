Малкин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:2 ОТ) отдал результативную передачу. Это его 500-й голевой пас в карьере.

Evgeni Malkin became the 4th player in @penguins history to record 500 assists, joining Lemieux (1,033), Jagr (640) and Crosby (633). pic.twitter.com/DvzbFWybPr — NHL Public Relations (@PR_NHL) 18 февраля 2017 г.

Малкин четвертым игроком в истории «Питтсбурга», который достиг этой отметки. Его опережают Марио Лемье (1033 ассиста), Яромир Ягр (640) и Сидни Кросби (633). Всего 30-летний Евгений Малкин в 694 матчах за «Питтсбург» набрал 819 (319+500) очков.