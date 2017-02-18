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Малкин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ

Источник:  Ассоциация игроков НХЛКомментарии

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:2 ОТ) отдал результативную передачу. Это его 500-й голевой пас в карьере.

 

 

Малкин четвертым игроком в истории «Питтсбурга», который достиг этой отметки. Его опережают Марио Лемье (1033 ассиста), Яромир Ягр (640) и Сидни Кросби (633). Всего 30-летний Евгений Малкин  в 694 матчах за «Питтсбург» набрал 819 (319+500) очков.

Матч

Коламбус - Питтсбург - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Мюррей (Карлссон, Андерсон), 21:33 (1:0). Коул (Малкин), 26:13 (1:1). Дубински (Эткинсон, Джонс), 61:04 (2:1).

Место и дата

18 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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