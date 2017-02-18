Сборная мира обыграла сборную США в матче восходящих звезд НБА
В рамках звездного уик-энда НБА в Нью-Орлеане состоялся матч
восходящих звезд лиги. Сборная мира обыграла сборную США.
Итоговый счет матча – 150:141 в пользу сборной мира. Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй в составе победителей
набрал 36 очков и признан самым ценным игроком матча. У сборной США
самым результативным стал бигмэн «Шарлотт» Фрэнк Камински – 33 очка.
НБА
Звездный уик-энд
Нью-Орлеан
Матч восходящих звезд
Сборная США – сборная мира
– 141:150
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