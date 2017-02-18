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Сборная мира обыграла сборную США в матче восходящих звезд НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках звездного уик-энда НБА в Нью-Орлеане состоялся матч восходящих звезд лиги. Сборная мира обыграла сборную США.

Итоговый счет матча – 150:141 в пользу сборной мира. Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй в составе победителей набрал 36 очков и признан самым ценным игроком матча. У сборной США самым результативным стал бигмэн «Шарлотт» Фрэнк Камински – 33 очка.

НБА

Звездный уик-энд

Нью-Орлеан

Матч восходящих звезд

Сборная США – сборная мира – 141:150

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