Клаттенбург будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в Саудовской Аравии
Английский арбитр Марк Клаттенбург назначен главой
судейского комитета в Саудовской Аравии. Стала известна его зарплата.
Как сообщает Daily Mail,
на новой должности Клаттенбург будет
зарабатывать 500 000 фунтов «чистыми». В Англии он зарабатывал в пять раз
меньше. Также сообщается, что
Клаттенбург отказался от такой же должности в Китае на этой неделе. Там ему
предлагали зарплату миллион фунтов в год.
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