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Клаттенбург будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в Саудовской Аравии

Источник:  Daily MailКомментарии

Английский арбитр Марк Клаттенбург назначен главой судейского комитета в Саудовской Аравии. Стала известна его зарплата.

Как сообщает Daily Mail, на новой должности Клаттенбург будет зарабатывать 500 000 фунтов «чистыми». В Англии он зарабатывал в пять раз меньше.  Также сообщается, что Клаттенбург отказался от такой же должности в Китае на этой неделе. Там ему предлагали зарплату миллион фунтов в год.

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