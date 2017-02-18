Дмитрий Аленичев: Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели, но негатива я не ощущал
Бывший главный
тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил
на вопрос, были ли в клубе люди, которые не желали успеха его штабу.
«Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет. Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей», - цитирует Аленичева «Спорт FM».
Напомним, Аленичев покинул «Спартак»
5 августа 2016 года.
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