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Дмитрий Аленичев: Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели, но негатива я не ощущал

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, были ли в клубе люди, которые не желали успеха его штабу.
«Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет. Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей», - цитирует Аленичева «Спорт FM».

Напомним, Аленичев покинул «Спартак» 5 августа 2016 года.

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