Массимилиано Аллегри: В следующих матчах нам нужно избежать потери концентрации

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Палермо» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Ребята сыграли хорошо. Это был ответственный матч, поскольку такие матчи могут быть ключевыми в борьбе за чемпионский титул. В первом тайме мы периодически теряли концентрацию после того, как повели в счете. Это то, чего мы должны избежать в следующих матчах, включая и ситуацию с пропущенным голом.

Периодически мы играли в хороший футбол, хотя в первом тайме у нас были некоторые трудности с владением мячом. У нас в активе очередная победа, и теперь мы думаем о матчах на следующей неделе. «Порту» в хорошей форме. Они хороши в контратаках, у них большой опыт игры в Лиге чемпионов», - цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».