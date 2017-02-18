Массимилиано Аллегри: В следующих матчах нам нужно избежать потери концентрации
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Палермо» в
чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.
«Ребята сыграли хорошо.
Это был ответственный матч, поскольку такие матчи могут быть ключевыми в борьбе
за чемпионский титул. В первом тайме мы периодически теряли концентрацию после
того, как повели в счете. Это то, чего мы должны избежать в следующих матчах,
включая и ситуацию с пропущенным голом.
Периодически мы играли в хороший футбол, хотя в первом тайме у нас были некоторые трудности с владением мячом. У нас в активе очередная победа, и теперь мы думаем о матчах на следующей неделе. «Порту» в хорошей форме. Они хороши в контратаках, у них большой опыт игры в Лиге чемпионов», - цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
Матч
Голы
Маркизио 13 (1:0). Дибала 40 (2:0). Игуаин 63 (3:0). Дибала 89 (4:0). Чочев 90 (4:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Алвес, Бонуччи, Хедира (Лемина, 46), Стураро (Куадрадо, 70), Асамоа, Маркизио (Ринкон, 75), Дибала, Игуаин, Пьяца
Палермо: Посавец, Гольданига, Алеесами, Анджелкович, Рисполи, Шалаи (Эмбало, 71), Яяло (Шуньич, 51), Чочев, Энрике, Несторовски, Балог (Диаманти, 82)
Предупреждения:
Маркизио, 37 - Гольданига, 4
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция