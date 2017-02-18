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«Тосно» в контрольном матче обыграло «Ордабасы», Милевский отдал голевой пас

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» на сборах в Турции обыграла казахстанский «Ордабасы» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте забил Александр Макаров с передачи Артема Милевского.

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Напомним, «Тосно» проводит третий учебно-тренировочный сбор в Турции. Следующий матч команда проведет 20 февраля против «Крыльев Советов», а через три дня - против минского «Динамо».

В первенстве ФНЛ «Тосно» занимает второе место, имея в активе 49 очков после 24 туров. 

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