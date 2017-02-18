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Букмекеры считают равными шансы Норвегии и Германии на победу в мужской эстафете на ЧМ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на мужскую эстафету на проходящем в Австрии чемпионате мира по биатлону.

Победу команд Норвегии и Германии они оценили одинаковым коэффициентом 2,75.

Виктория Франции идет за щедрые 4,0.

Россия, по мнению букмекеров, четвертая по силе – за ее победу они предлагают коэффициент 5,50.

Гонка начнется сегодня в 16:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию

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