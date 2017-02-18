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Австралийка Кокс победила в могуле на Кубке мира, Рахимова – четвертая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по фристайлу в Тазавако (Япония) состоялись соревнования по могулу. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У женщин россиянка Регина Рахимова заняла четвертое место. Победила австралийка Бриттни Кокс. Второй стала француженка Перрин Лаффон, третьей – француженка Перрин Лаффон. У мужчин победил канадецу Майкл Кингсбери. Лучший среди россиян Егор Ануфриев на 35-м месте.

Фристайл. Кубок мира

Тазавако (Япония)

Мужчины. Могул

1. Майкл Кингсбери (Канада) 89,99

2. Филипп Маркис (Канада) 86,37

3. Бенжамин Каве (Франция) 85,62…

35. Егор Ануфриев (Россия) 70,42…

38. Максим Михайлов (Россия)  70,05


Женщины. Могул

1. Бриттни Кокс (Австралия) 78,57

2. Перрин Лаффон (Франция) 78,36

3. Анди Науде (Канада)  76,37

4. Регина Рахимова (Россия) 76,35…

23. Марика Пертахия (Россия) 66,07.


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