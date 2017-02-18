Андрей Будогосский: Инспекторы РФПЛ смогут получать до 35 тысяч рублей за матч

Дмитрий Аленичев: Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели, но негатива я не ощущал

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, были ли в клубе люди, которые не желали успеха его штабу.