Андрей Будогосский: Инспекторы РФПЛ смогут получать до 35 тысяч рублей за матч
Инспектор, обслуживающий матчи РФПЛ, теперь вместо 15 тысяч рублей за матч сможет получать 35 тысяч, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
«Мы и инспекторам повысили гонорары. То есть сейчас инспектор РФПЛ вместо 15 тысяч рублей может получить за игру 35 тысяч рублей, но эта оплата складывается из двух исходных. 25 тысяч рублей – это базовая ставка инспектора, и 10 тысяч – бонус за каждый матч. Но и тут (как и с оплатой судьям) за качеством работы будет стоять контрольно-квалификационная комиссия РФС», - сказал Будогосский.
Весенняя часть чемпионата России начнется 3 марта.
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