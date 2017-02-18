Ятер-Уоллес и Мартино победили в лыжном хаф-пайпе на Кубке мира, Агнцева – 18-я
На этапе Кубка мира по фристайлу в Пхенчане (Южная Корея)
состоялись соревнования по лыжному хаф-пайпу. Российские спортсмены не вошли в
число призеров.
У мужчин победу одержал американец Торин Ятер-Уоллес. У женщин сильнейшей оказалась
француженка Мари Мартино. Лучшие из россиян Полина Агнцева и Павел Чупа,
заняли, соответственно, 18-е и 23-е место.
Фристайл
Кубок мира
Пхенчхан (Южная Корея)
Хаф-пайп
Мужчны
1. Торин Ятер-Уоллес (США) 95,60
2. Аарон Бланк (США) 94,40
3. Бенуа Валентин (Франция) 92,60
...23. Павел Чупа (Россия) 62,60
...28. Роман Егоров (Россия) 46,20
Женщины
1.
Мари Мартино (Франция) 91,60
2. Девин Логан (США) 86,80
3. Аяна Онозука (Япония) 84,00
...18. Полина Агнцева (Россия) 51,80
...20. Валерия Демидова (Россия) 49,80
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