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Юрий Дудь: Планка отбора гостей «Культ Тура» была очень высокой

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист Юрий Дудь рассказал о разнице в подборе гостей для передачи «Культ Тура» и эфиров «Все на Матч!».

– Почему к Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию «Матч ТВ»? У вас медом намазано, а у них?
– В первую очередь, потому что студия «Матч ТВ» – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз). Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: «Я матч не смотрел, но проанализировать смогу».

Полную версию интервью с Юрием Дудем – о причинах закрытия программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ», реалиях медийного рынка, и будущем на YouTube – читайте в ближайшее время на сайте.

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