Букмекеры не верят в «Спартак» в матче с ЦСКА
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Победа армейцев оценивается мизерным коэффициентом 1,22, тогда как виктория красно-белых идет за щедрые 9,94.
За ничью букмекеры предлагают 7,89.
Игра в Ледовом дворце ЦСКА начнется сегодня в 17:00 мск.
Матч
Место и дата
18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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