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Букмекеры не верят в «Спартак» в матче с ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Победа армейцев оценивается мизерным коэффициентом 1,22, тогда как виктория красно-белых идет за щедрые 9,94.

За ничью букмекеры предлагают 7,89.

Игра в Ледовом дворце ЦСКА начнется сегодня в 17:00 мск.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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