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«ПСЖ» готов продать Верратти за 80 миллионов евро

Источник:  Le10SportКомментарии

«ПСЖ» отпустит своего полузащитника Марко Верратти в другой клуб только за солидную финансовую компенсацию. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует le10sport.com, парижский клуб готов продать итальянского хавбека не менее чем за 80 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют «Интер» и «Ювентус». Сам Марко ранее говорил, что не хочет уходить из нынешней команды.

В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 26 матчей за «ПСЖ» и забил два мяча при пяти голевых передачах.

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