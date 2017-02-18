«ПСЖ» готов продать Верратти за 80 миллионов евро
«ПСЖ» отпустит своего полузащитника Марко Верратти в другой
клуб только за солидную финансовую компенсацию. Об этом сообщают французские
СМИ.
Как информирует le10sport.com, парижский клуб готов продать
итальянского хавбека не менее чем за 80 миллионов евро. Интерес к игроку
проявляют «Интер» и «Ювентус». Сам Марко ранее говорил, что не хочет уходить из
нынешней команды.
В текущем сезоне 24-летний Марко Верратти провел 26 матчей
за «ПСЖ» и забил два мяча при пяти голевых передачах.
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