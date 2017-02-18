«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»
Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.
По информации портала, турецким защитником также интересуется «Манчестер Сити» и «Рома». Клубы готовы предложить от 9 до 25 млн евро.
Напомним, Сеюнджю выступает за «Фрайбург» с 2016 года, перейдя из «Алтынорду». В сезоне-2016/17 20-летний защитник провел 17 матчей и отдал голевой пас.
По мнению интернет-портала Transfermarkt.de, стоимость Сеюнджю составляет 4 млн евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически