В чемпионате Италии со следующего сезона судьям могут начать использовать видеоповторы

Со следующего сезона, возможно, в итальянской серии А судьи смогут использовать видеоповторы во время матчей. Об этом заявил генеральный директор федерации футбола Италии Микеле Ува.

«Как только в ФИФА решат, что экспериментальная фаза завершена и одобрит использование (видеоповторов), наша федерация готов начать это. Хоть бы и с сентября нынешнего года. Мы одними из первых в мире опробовали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», - цитирует Уву Football Italia.

В случае одобрения ФИФА во время матчей будут работать два видео-ассистента арбитров. Они будут просматривать видео при спорных моментах в важных ситуациях – пенальти, красные карточки, определение взятия ворот. Они будут связываться с главным арбитром и сообщать ему свой вердикт, на основе которого тот примет окончательное решение.



