В чемпионате Италии со следующего сезона судьям могут начать использовать видеоповторы
Со следующего сезона, возможно, в итальянской серии А судьи
смогут использовать видеоповторы во время матчей. Об этом заявил генеральный директор федерации футбола Италии Микеле Ува.
«Как только в ФИФА решат, что экспериментальная фаза
завершена и одобрит использование (видеоповторов), наша федерация готов начать
это. Хоть бы и с сентября нынешнего года. Мы одними из первых в мире опробовали
эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», - цитирует
Уву Football Italia.
В случае одобрения ФИФА во время матчей
будут работать два видео-ассистента арбитров. Они будут просматривать видео при
спорных моментах в важных ситуациях – пенальти,
красные карточки, определение взятия ворот. Они будут связываться с главным арбитром
и сообщать ему свой вердикт, на основе которого тот примет окончательное
решение.