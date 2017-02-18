Сергей Зуйков: В «Зените-2» квалифицированные игроки, мы можем обыгрывать любого в ФНЛ

Защитник «Зенита-2» Сергей Зуйков поделился впечатлениями от поражения в матче Кубка ФНЛ против «Енисея» (1:3).

– Наш план на игру был – показать хороший содержательный футбол и выиграть. Конечно, хочется побеждать в каждом матче, но сейчас в первую очередь нам нужно наиграть тактические схемы, притереться друг к другу. В команде много новых футболистов, я в их числе. Предпосылки к победе были, и игра могла сложиться как в одну сторону, так и в другую. Допустили ошибки в обороне.

– Насколько тяжело было возвращаться в игру после 15-минутной паузы?

– Пауза, думаю, не сказалась. А вот поле внесло коррективы в игру. На таком поле тяжело играть в комбинационный футбол, а для нас это актуально, потому что мы стараемся держать мяч и вести игру. Но несмотря на это, в игре все равно было много положительных моментов. Думаю, дальше будет лучше.

– Как вам соперник?

– Его можно было обыгрывать, как и любого другого, мы это можем. Тот же самый «Урал», который выступает в премьер-лиге. Думаю, если бы мы играли не в первый день сразу после прилета на Кипр, то на хорошем поле результат мог быть совершенно другим. У нас очень хорошая команда, несмотря на молодость. Здесь собраны квалифицированные футболисты, и в ФНЛ мы можем обыгрывать любую команду, это сто процентов, - приводит слова Зуйкова официальный сайт «Зенита».

Владислав Радимов: Организация Кубка ФНЛ катастрофическая, проводить такой турнир не стоит

Напомним, «Зенит-2» уступил красноярскому «Енисею» в Кубке ФНЛ со счетом 1:3 и покинул турнир. В составе красноярского клуба отличились Артур Саркисов, Никита Чернов и Андрей Козлов. У сине-бело-голубых единственный мяч забил Станислав Крапухин.

В середине первого тайма главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов за несогласие с решениями арбитра был удален на трибуну. После травмы Давида Мильдзихова Радимов увел свою команду с поля, и игра была ненадолго прервана.

Петербуржцы с тремя очками заняли третье место и не вышли из группы. Команда из Красноярска, набрав девять очков, с первой строчки вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Чертаново».

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.