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Немецкие экипажи заняли весь пьедестал почета на Кубке мира по санному спорту, Южаков и Прохоров – десятые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане (Южная Корея) состоялись соревнования у мужчин в двойках. Все три призовых места заняли немецкие спортсмены.

Победу одержали Тони Эггерт и Саша Бенекен. Они же заняли и первое место в общем зачете Кубка мира, завоевав победу досрочно. В тройку лучших также вошли Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Робин Гюке/Давид Гамм. Лучшими среди россиян стали Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые стали десятыми.

Санный спорт
Кубок мира
Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) 1.33,581
2. Тобиас Вендл /Тобиас Арльт (Германия) 1.33,793
3. Робин Гюке/Давид Гамм (Германия) 1.33,831
...10. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) 1.34,590
...15. Андрей Богданов / Андрей Медведев(Россия) 1.34,985

Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) – не финишировали.

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