Немецкие экипажи заняли весь пьедестал почета на Кубке мира по санному спорту, Южаков и Прохоров – десятые
На этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане
(Южная Корея) состоялись соревнования у мужчин в двойках. Все три
призовых места заняли немецкие спортсмены.
Победу одержали Тони Эггерт и Саша Бенекен. Они же
заняли и первое место в общем зачете Кубка мира, завоевав победу досрочно. В
тройку лучших также вошли Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Робин Гюке/Давид Гамм.
Лучшими среди россиян стали Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые
стали десятыми.
Санный спорт
Кубок мира
Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)
1.33,581
2. Тобиас Вендл /Тобиас Арльт (Германия) 1.33,793
3. Робин Гюке/Давид Гамм (Германия) 1.33,831
...10. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) 1.34,590
...15. Андрей Богданов / Андрей Медведев(Россия) 1.34,985
Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) – не финишировали.