Андрей Николишин: В КХЛ результата добиваются лишь те, у кого хорошо играют вратари

Заслуженный мастер спорта Андрей Николишин подвел некоторые итоги завершающегося сегодня регулярного чемпионата КХЛ.

- Большое разочарование этого сезона - наши команды стали однотипными, мало коллективов со своим почерком, - сказал Николишин. - Добиваются результата лишь те, у кого хорошо играют вратари. Да, есть ЦСКА – команда узнаваемая без Александра Радулова. Армейцы играют за счет физической готовности, огромного желания и ротации. Это было и в прошлом году - Радулов являлся лишь светлым пятном, он добавлял креатива. Кроме того, обращает на себя внимание провал «Салавата Юлаева». Хотя сейчас об этом не говорит только ленивый. Здесь нужно знать внутреннюю кухню команды, чтобы понять, почему так случилось. Мне жаль, что это происходит… В Уфе очень самобытная команда, много интересных игроков. Стоит учитывать также, что вмешались травмы – их очень много. Например, один из ведущих игроков Сергей Соин последний раз выходил на лед еще прошлой осенью. А по таланту - «Салават Юлаев» очень перспективная команда.