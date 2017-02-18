Борис Михайлов: «Медвешчак» подрывает авторитет КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел некоторые итоги завершающегося сегодня регулярного чемпионата КХЛ.

- В целом регулярный чемпионат прошел на высоком уровне. Были как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным в первую очередь отнесу появление большого количества перспективных молодых хоккеистов. Не буду называть фамилии – они и так на слуху у тех, кто следит за чемпионатом КХЛ и играми сборной России. К отрицательным - извечную нашу проблему финансовой несостоятельности некоторых клубов. Самый яркий пример - «Медвешчак», который подрывает авторитет лиги. Выходить на матч, имея в составе неполных три пятерки, распускать команду по ходу сезона - это не дело.

Если говорить о конкретных событиях – не могу не порадоваться за «Витязь», впервые в истории попавший в плей-офф. Достигнут результат, к которому клуб шел все годы выступлений в КХЛ. Видны плоды работы тренерского штаба. Посмотрим теперь, предел ли это для «Витязя», или он способен удивить всех и в плей-офф. Еще одно событие, вернее, поступок, не может не вызывать искреннего уважения – возвращение к тренерской работе Федора Канарейкина. Поборов тяжелую болезнь он возглавил клуб, претендующий на самые высокие места, взялся за тяжелейшую работу, поступил профессионально и по-мужски. «Авангард» при Канарейкине стабилизировал игру и сейчас выступает на том уровне, на котором должен, - считает Михайлов.