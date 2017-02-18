Александр Семак: Удивило, что «Магнитка» после победного сезона провела очень успешный чемпионат

Заслуженный мастер спорта, чемпион мира Александр Семак указал на тенденцию, согласно которой Западная конференция КХЛ смотрится сильнее Восточной.

Напомним, сегодня завершается регулярный чемпионат лиги.

- Главное событие сезона - это, конечно же, Неделя Звезд хоккея в Уфе, - сказал Семак. - Очень понравилось все, что там было, великолепный уровень организации. А если смотреть на результаты «регулярки», то тенденция в последние годы такова: на Западе команды набирают больше очков. И считается, что команды на Западе сильнее. Подобная линия раньше просматривалась в Молодежной хоккейной лиге, когда в первом раунде там играли восемь команд Востока с восемью командами Запада. И тогда все восемь серий выиграл Восток! То есть восьмая команда Востока тогда вынесла первую команду Запада. В КХЛ, конечно, не так ярко все выражено, но в последние годы смещение действительно идет в сторону Запада. Да, Кубок Гагарина в прошлом году остался на Востоке. Но не обязательно трофей выигрывает сильнейшая по составу команда. То есть априори, конечно, считается, что сильнейшая, но здесь уже вступает в игру множество факторов: хоккейная удача, вратарь, который вдруг перестал ловить, и еще много чего. Ведь на самом деле, не всегда в плей-офф побеждает та команда, которая лучше играет или наносит больше бросков.

Очень рад за «Витязь» и за тренера Валерия Белова. Клуб не метался из стороны в сторону, а поступательно шел к этому результату. У команды угадывается динамовский стиль - жесткая, силовая игра. Можно побеждать и выполнять задачи даже при среднем подборе игроков.

Если говорить конкретно о командах, то меня удивило, что «Магнитка» после победного сезона провела очень успешный чемпионат. После чемпионства у клубов часто бывает спад, вспомнить даже СКА, выигравший до этого. Или «Тампу» в НХЛ, которая билась в финале, а на следующий год не прошла в плей-офф. А здесь – магнитогорцы ровно прошли чемпионат и с запасом заняли первое место. Удивила эта стабильность. Но совершенно не удивляет стабильность, например, СКА или ЦСКА.