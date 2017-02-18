Рой Джонс победил Ганна и завоевал титул чемпиона мира по версии WBF

Известный боксер Рой Джонс-младший, который является гражданином США и России, завоевал титул чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе. Он одержал победу в поединке с канадцем Бобби Ганном техническим нокаутом.

В восьмом раунде поединке Ганн отказался от дальнейшей борьбы. Для Джонса это 65-я победа в карьере. 47 раз 48-летний спортсмен побеждал нокаутом. В пассиве у него девять поражений на профессиональном ринге.

Рой Джонс – первый боксер в мире, ставший чемпионом в четырех весовых категориях. Гражданином России он стал в сентябре 2015 года.