Рой Джонс победил Ганна и завоевал титул чемпиона мира по версии WBF
Известный боксер
Рой Джонс-младший, который является гражданином США и России, завоевал титул
чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе. Он одержал
победу в поединке с канадцем Бобби Ганном техническим нокаутом.
В восьмом
раунде поединке Ганн отказался от дальнейшей борьбы. Для Джонса это 65-я победа в карьере. 47
раз 48-летний спортсмен побеждал
нокаутом. В пассиве у него девять поражений на профессиональном ринге.
Рой Джонс –
первый боксер в мире, ставший чемпионом в четырех весовых категориях. Гражданином
России он стал в сентябре 2015 года.
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